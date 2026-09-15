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15 вересня 2026, 18:37

На Кіровоградщині чоловіка засудили до 7 років і 8 місяців тюрми за збут психотропів

15 вересня 2026, 18:37
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Фото ілюстративне
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У Кіровоградській області 45-річного жителя Світловодська визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин із метою збуту, а також їх незаконному збуті, вчиненому повторно

Про це повідомили у Кіровоградській прокуратурі, передає RegioNews.

Як повідомили правоохоронці, чоловік продавав метамфетамін місцевим жителям. Під час обшуків у нього вилучили підготовлені до збуту психотропні речовини, електронні ваги та інші речові докази.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання — 7 років і 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП у Кіровоградській області.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що на Херсонщині судитимуть 54-річну жительку Високопілля, яка, за даними слідства, кілька років незаконно зберігала автомат, боєприпаси та вибухівку, а згодом спробувала продати частину арсеналу за 25 тисяч гривень.

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