"Сита війна" завершується: суспільний договір Зеленського добігає кінця

В середині 2022 року після дива в Ірпені Зеленський уклав з українським суспільством неформальний договір. Договір про ситу війну

В середині 2022 року після дива в Ірпені Зеленський уклав з українським суспільством неформальний договір. Договір про ситу війну

Ілюстрація: ШІ/Facebbook

Він вибиває з Заходу гроші. Солдати достойно заробляють. Мілтек заливають грошима. Суддям, прокурорам, членам наглядових рад платять більше, ніж в Америці чи Європі. Корупціонерам є що красти без небезпеки обвалити фронт. Соціалка не зменшується, хоча й схожа більше на крохи з барського столу.

Біль війни обезболили грошима наших партнерів. Видаткова частина українського бюджету за роки війни виросла (в доларовому еквіваленті) майже втричі. Як колись Путін залив Росію нафто- та газодоларами, так Зеленський залив Україну доларами та євро західної підтримки.

Чотири роки цей договір працював. Навіть сімʼям полеглих, як правило, виплачували суми, які більшість із них навіть не мріяли заробити за життя (як це не цинічно визнавати). Обезбол працював. Полиці в супермаркетах ломилися від делікатесів.

Нові автівки за €50 000+ створювали годинні пробки у великих містах. Воєнкоми купували нерухомість в Іспанії. Генерали – броньовані жоповози. Прокурори трахали королев. "Рокет" бідкався, що нести один мільйон доларів готівкою дуже важко. Але при всьому цьому вистачало на зарплати військовим, нові пожежні авто, ремонт доріг, мільйон дронів, крилаті ракети та ремонт атакованих електростанцій і залізниць.

Схоже, сезон рясної грошової допомоги для України завершується, і попереду на нас чекає фінансова посуха. А отже, "фінансовий обезбол" більше не діятиме. Як і договір Зеленського з українським суспільством. Яке спонукати воювати за ідею в 2026 році набагато важче, ніж у 2022-му. Практично неможливо.

В бюджеті зяє діра в $27 млрд. Праві в Європі рвуться до влади з трампівськими гаслами не тільки припинити фінансову допомогу Україні, а й вимагати повернення коштів, вже витрачених на Україну. AfD тріумфально виграє вибори в Саксонії-Ангальті. Марі Ле Пен лідирує в усіх рейтингах як найвірогідніша переможниця президентських перегонів. Навроцький та PiS в Польщі роздмухують антиукраїнську істерію. А шотландці, вельсці та ірландці підписують меморандум, що закликає до розпуску Обʼєднаного Королівства.

Війна дорожчає. Якщо 2024 року доба війни коштувала Україні $140 млн, то в нинішньому році – вже $190 млн. Або приблизно $70 млрд на рік. Витрати бюджету зросли до рекордних $140 млрд. Планована дохідна частина з усіма грантами та міжнародною фінансовою допомогою не дотягує навіть до $117 млрд. Де узяти додаткові $27 млрд до кінця поточного року, не знає ніхто. Харизма Зеленського, помножена на героїзм українського народу, більше не працює як чарівна паличка.

Націоналізм, у який рядиться чинна українська влада, виявився палицею на два кінці. Бо він майже несумісний із солідарністю…

Схоже, грошова анестезія західної допомоги, яка дозволяла роками не помічати відсутність стратегії, кричущу корупцію, гіпертрофовану соціальну несправедливість, квітучий непотизм та ганебну непрофесійність, is over. Схоже, українському суспільству цієї зими світить важке протверезіння та важкий відхідняк. Війна стане справжньою не лише на фронті. Війна на виснаження означає, що країні доведеться затягнути пасоки.

Звичайно, не всім. Але тим, кого тягар війни і надалі не торкатиметься, доведеться сховатися за високими парканами і найняти охорону. І то не певен, що це допоможе.

Сита війна завершується. Суспільний договір Зеленського добігає кінця і не буде пролонгований. Втім, країні, еліта якої переманентно страждає на булімію, не завадить примусове голодування. Головне, аби воно не перетворилося на канібалізм…