У Києві чоловіка, який роками ґвалтував двох синів співмешканки, засудили до довічного

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві суд визнав 45-річного чоловіка винним у систематичному зґвалтуванні двох малолітніх синів його співмешканки, а також у виготовленні та розповсюдженні порнографії, зокрема дитячої. Його засудили до довічного позбавлення волі

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За підтримання публічного обвинувачення керівником Київської міської прокуратури Шевченківський районний суд Києва визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів.

Про сексуальне насильство з боку співмешканця матері діти тривалий час не розповідали. За даними прокуратури, один із хлопчиків згодом через малюнок повідомив про те, що з ним відбувається. Під час розслідування з’ясувалося, що насильство вчиняли щодо обох дітей.

На той момент хлопчикам було 10 та 14 років, а насильство тривало протягом кількох років. Один із дітей описував дії чоловіка як "дорослі ігри, про які нікому не можна говорити". Тривале насильство спричинило дітям психологічні травми.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Водночас вирок наразі оскаржується, оскільки засуджений вини не визнає.

Окремо суд визнав винною матір дітей. Її обвинувачували у виготовленні, зберіганні з метою збуту та розповсюдженні порнографії, зокрема дитячої, а також у тому, що вона знала про насильство співмешканця щодо її синів, але не перешкоджала цьому.

Жінці призначили 15 років позбавлення волі. Прокуратура оскаржує це рішення, оскільки просила для неї також призначити довічне позбавлення волі.

Нині хлопцям 13 та 19 років. Їх виховують родичі: одного забрав рідний батько, іншого — бабуся.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.