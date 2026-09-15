На Вінниччині у річці Південний Буг виявили тіло чоловіка
У понеділок, 14 вересня, у селі Олексіївка Жмеринського району у річці Південний Буг виявили людину без ознак життя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Рятувальники дістали 45-річного чоловіка з води на відстані близько 40 метрів від берега та передали правоохоронцям. Обставини загибелі наразі встановлюються.
Від початку вересня це вже третя людина, яка загинула на водоймах області.
Рятувальники закликають громадян бути особливо обережними біля води. Під час риболовлі радять уникати самотності, подбати про засоби безпеки та обов’язково повідомляти близьким про своє місцеперебування.
Нагадаємо, 15 серпня на Харківщині 25-річний чоловік загинув від удару струмом на риболовлі. Трагедія сталася у місті Люботин.
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