У Києві "нагріли" понад 130 мільйонів на "безкоштовних вагонах": НАБУ викрило схему

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НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому чиновнику київського метро. Виявилось, що він організував схему, в результаті якої зловмисники "заробили" мільйони на вагонах

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен зголосився безоплатно передати КП "Київський метрополітен" 60 вагонів метро.

Для того, щоб доставити ці вагони до столиці, у 2023 році були проведені тендери на закупівлю транспортно-експедиційних послуг. Перемогла у тендерах компанія, яка запропонувала послуги за 190 мільйонів гривень (за ціною, яка була завищена).

"Після отримання оплати для приховування злочину кошти з рахунку компанії переказали на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордоном. Надалі частину цієї суми сплатили реальному перевізнику, а решту, 137,5 млн грн, учасники схеми залишили собі", - розповіли в НАБУ.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами "Укрнафти" та легалізації коштів від продажу. Йдеться про 100 тисяч тонн нафтопродуктів.