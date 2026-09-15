На Івано-Франківщині шахраї виманили у мешканців майже 300 тисяч гривень

Фото: поліція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині поліцейські розслідують чотири випадки шахрайства, внаслідок яких мешканці області загалом втратили майже 300 тисяч гривень

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

Потерпілі стали жертвами псевдопрацівників банків та фіктивних продавців в інтернеті.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України та встановлюють причетних до злочинів.

Зокрема, 40-річний мешканець Долинської громади знайшов в інтернеті оголошення про продаж обладнання. Він домовився з продавцем про купівлю товару та перерахував на вказаний рахунок понад 130 тисяч гривень. Після отримання грошей продавець товар не надіслав і кошти не повернув.

Ще два випадки пов’язані із шахрайством під виглядом працівників банку.

42-річному мешканцю Калуша зателефонував невідомий, який представився співробітником банківської установи. Під час розмови чоловік отримав доступ до банківської картки потерпілого, після чого з його рахунку списали 80 тисяч гривень.

За аналогічною схемою ошукали 34-річного мешканця Івано-Франківська. Він повірив псевдопрацівнику банку та надав доступ до своєї банківської картки. Згодом чоловік виявив, що з рахунку зникли понад 60 тисяч гривень.

Ще однією жертвою став 24-річний житель Івано-Франківська. У соціальній мережі він знайшов оголошення про продаж зарядної станції та домовився про покупку. Після цього чоловік перерахував продавцю близько 22 тисяч гривень. Отримавши гроші, продавець перестав виходити на зв’язок, а товар потерпілий так і не отримав.

Поліцейські проводять необхідні слідчі та розшукові заходи, щоб встановити осіб, причетних до шахрайств.

Нагадаємо, що у Рівному поліцейські викрили 17-річного жителя Рівненського району, якого підозрюють у шахрайстві.