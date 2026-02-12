19:54  12 лютого
На Київщині рятувальники вже тиждень шукають водія автомобіля, який провалився під лід
17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
12 лютого 2026, 22:22

Зеленський уперше розповів деталі звільнення Єрмака

12 лютого 2026, 22:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента не через Міндічгейт

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic, передає RegioNews.

Водночас президент відмовився визнати, що розслідування корупції змусило його звільнити Андрія Єрмака.

"У мене були свої причини", – заявив глава держави.

Нагадаємо, 28 листопада на тлі корупціного скандалу в енергетиці заяву на відставку написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. У цей день вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував. А сам Єрмак повідомив, що іде на фонт.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

Україна політика Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента
