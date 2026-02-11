20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2026, 20:46

Зеленський розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним у Москві

11 лютого 2026, 20:46
Читайте также на русском языке
фото: Офіс Президента України
Читайте также
на русском языке

Президент України сказав, що готовий зустрітися з російським лідером будь-де, але не в Москві

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський повідомив, відповідаючи на питання журналістів.

За словами Зеленського, він кілька разів чув публічні запрошення української делегації до Москви.

Водночас президент України нагадав про те, що РФ напала на Україну, і тому він не може приїхати на переговори з Путіним до столиці країни, яка є агресором у цій війні.

"Ми готові підтримувати пропозиції США, зустрічатися на будь-яких територіях. Америка, Європа, нейтральні країни – будь-які, окрім рф і Білорусі. Білорусь – бо вона є союзником у наступі на Україну у 2022 році", – заявив президент України.

Раніше Зеленський заявляв, що без зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним вирішити територіальне питання України неможливо. Відповідну заяву він зробив наприкінці січня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський Україна Путін РФ політика
Зеленський готує оголошення про вибори та референдум – ЗМІ
11 лютого 2026, 09:10
Зеленський обіцяє важливі зміни в роботі ППО
10 лютого 2026, 20:45
Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
11 лютого 2026, 20:58
ЦВК визнала Олесю Отраднову новою депутаткою, Федоренка виключили зі списків
11 лютого 2026, 20:15
Графіки відключень електроенергії 12 лютого: коли українці будуть без світла у четвер
11 лютого 2026, 20:07
У Запоріжжі військовий у СЗЧ торгував зброєю
11 лютого 2026, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »