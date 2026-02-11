Зеленський розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним у Москві

фото: Офіс Президента України

Президент України сказав, що готовий зустрітися з російським лідером будь-де, але не в Москві

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський повідомив, відповідаючи на питання журналістів.

За словами Зеленського, він кілька разів чув публічні запрошення української делегації до Москви.

Водночас президент України нагадав про те, що РФ напала на Україну, і тому він не може приїхати на переговори з Путіним до столиці країни, яка є агресором у цій війні.

"Ми готові підтримувати пропозиції США, зустрічатися на будь-яких територіях. Америка, Європа, нейтральні країни – будь-які, окрім рф і Білорусі. Білорусь – бо вона є союзником у наступі на Україну у 2022 році", – заявив президент України.

Раніше Зеленський заявляв, що без зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним вирішити територіальне питання України неможливо. Відповідну заяву він зробив наприкінці січня.