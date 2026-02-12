В Україні завтра потеплішає до +15 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п'ятницю, 13 лютого, в Україні буде хмарно, вогко і туманно. Найбільша ймовірність дощів очікується завтра на півдні, у східній частині та в західних областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, 13 лютого температура повітря вночі коливатиметься у межах -2…+3 градуси, а протягом дня п'ятниці очікується +2…+5 градусів, на півдні +5…+9, в Криму +10…+15 градусів.

У Києві в п’ятницю очікується хмарна погода, тумани, протягом дня близько +4 градусів.

"15-16 лютого в Україну, за попередніми прогнозами, переміститься активний циклон з південного заходу, який зумовить різке ускладнення погодних умов: дощ з переходом у мокрий сніг та сніг, сильні опади, налипання мокрого снігу, штормовий вітер. 16-18 лютого очікується короткочасне похолодання", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у лютому. За прогнозами синоптиків, на початку місяця очікується морозяна погода, а потім прийде потепління.