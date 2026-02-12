17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 20:30

На Житомирщині п'яний чоловік напав на поліцейських

12 лютого 2026, 20:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області затримали чоловіка, який напав на правоохоронців. Під час нападу він був нетверезим

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 6 лютого в місті Чуднов. Перехожий звернувся до поліції та вказав на нетверезого чоловіка із ножем в руках. Коли правоохоронець озвучив вимогу зупинитися та кинути ніж, чоловік на нього напав. Правоохоронці затримали чоловіка. На щастя, ніхто не постраждав.

"Слідчі задокументували всі обставини події та вилучили ніж. Затриманому, 36-річному місцевому жителю, повідомили про підозру в замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням цими працівником службових обов’язків (ст. 348 КК України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік напав з ножем на працівників ТЦК та СП під час перевірки документів. Військовослужбовці отримали поранення голови і тулуба. Зловмисника затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад поліція Житомирська область
У Києві чоловік погрожував ножем жінці і відібрав сумку
12 лютого 2026, 15:14
Конфлікт через голубів: 64-річна полтавка отримала 6 років за спробу осліпити сусіда
11 лютого 2026, 15:46
Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем
10 лютого 2026, 17:20
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Зеленський пригрозив керівникам громад і областей
12 лютого 2026, 21:19
Найбільше заперечують вибори ті, хто заперечував можливість війни у 2022 році
12 лютого 2026, 20:32
У Кривому Розі водій маршрутки виштовхав пасажира з інвалідністю з салону
12 лютого 2026, 20:15
На Полтавщині чоловік знущався над літньою матір'ю
12 лютого 2026, 19:55
На Київщині рятувальники вже тиждень шукають водія автомобіля, який провалився під лід
12 лютого 2026, 19:54
Відключення світла зачеплять всі регіони: в Укренерго оприлюднили графіки на 13 лютого
12 лютого 2026, 19:37
5 тисяч "зеленими" за бронь: на Прикарпатті посадовці Укрзалізниці та ДСНС продавали посади
12 лютого 2026, 19:25
В Україні поменшало виборців
12 лютого 2026, 18:59
На Волині п'яний чоловік кинув гранату в людей
12 лютого 2026, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »