На Житомирщині п'яний чоловік напав на поліцейських

Фото з відкритих джерел

У Житомирській області затримали чоловіка, який напав на правоохоронців. Під час нападу він був нетверезим

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 6 лютого в місті Чуднов. Перехожий звернувся до поліції та вказав на нетверезого чоловіка із ножем в руках. Коли правоохоронець озвучив вимогу зупинитися та кинути ніж, чоловік на нього напав. Правоохоронці затримали чоловіка. На щастя, ніхто не постраждав.

"Слідчі задокументували всі обставини події та вилучили ніж. Затриманому, 36-річному місцевому жителю, повідомили про підозру в замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням цими працівником службових обов’язків (ст. 348 КК України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік напав з ножем на працівників ТЦК та СП під час перевірки документів. Військовослужбовці отримали поранення голови і тулуба. Зловмисника затримали.