Були залишені на морозі: на Харківщині з позицій врятували собаку та котів

У Харківській області військові в покинутій хаті знайшли виснаженого алабая та двох котів. Тварини були залишені на морозі

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Волонтери розповіли, що один із котів, якого назвали Дімон, потребував термінової допомоги через хворобу. Кіт самостійно прийшов до рятувальника Руслана.

Кота разом із алабаєм Лізою привезли до клініки. У собаки діагностували сильне виснаження та дирофіляріоз - тяжке паразитарне захворювання. Зараз Ліза проходить терапію та поступово набирає вагу. Наступного дня після порятунку вона вже гуляла.

У кота Дімона виявили виснаження та ринотрахеїт, через тривале перебування на вулиці в зоні бойових дій. Він також лікується та відновлюється.

Ще одного врятованого котика назвали Амурчик. Він як і його товариши теж шукає родину.

Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки по Запоріжжю був пошкоджений собачий притулок. В.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко зазначила, що постраждали багато тварин.