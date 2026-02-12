19:54  12 лютого
На Київщині рятувальники вже тиждень шукають водія автомобіля, який провалився під лід
17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 23:35

Були залишені на морозі: на Харківщині з позицій врятували собаку та котів

12 лютого 2026, 23:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харківській області військові в покинутій хаті знайшли виснаженого алабая та двох котів. Тварини були залишені на морозі

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Волонтери розповіли, що один із котів, якого назвали Дімон, потребував термінової допомоги через хворобу. Кіт самостійно прийшов до рятувальника Руслана.

Кота разом із алабаєм Лізою привезли до клініки. У собаки діагностували сильне виснаження та дирофіляріоз - тяжке паразитарне захворювання. Зараз Ліза проходить терапію та поступово набирає вагу. Наступного дня після порятунку вона вже гуляла.

У кота Дімона виявили виснаження та ринотрахеїт, через тривале перебування на вулиці в зоні бойових дій. Він також лікується та відновлюється.

Ще одного врятованого котика назвали Амурчик. Він як і його товариши теж шукає родину.

Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки по Запоріжжю був пошкоджений собачий притулок. В.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко зазначила, що постраждали багато тварин.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
тварини активісти евакуація
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Україна експортувала яєць на понад 20 мільйонів доларів
13 лютого 2026, 00:35
Найбільший експортер: Україна вдруге поспіль "обігнала" продажами популярної ягоди
12 лютого 2026, 23:55
Вибори – це дорого, а от авторитаризм – він задурно, ще й доплатять за мовчання
12 лютого 2026, 23:01
На Херсонщині росіяни вбили чоловіка
12 лютого 2026, 22:55
На Дніпропетровщині хлопці вкрали генератор біля супермаркету
12 лютого 2026, 22:25
Зеленський уперше розповів деталі звільнення Єрмака
12 лютого 2026, 22:22
В Україні стрімко дорожчають яйця та овочі
12 лютого 2026, 22:05
Зеленський пригрозив керівникам громад і областей
12 лютого 2026, 21:19
Найбільше заперечують вибори ті, хто заперечував можливість війни у 2022 році
12 лютого 2026, 20:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »