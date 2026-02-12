В Україні стрімко дорожчають яйця та овочі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Яйця та овочі б'ють рекорди. Зокрема сирі продукти на початку року подорожчали на понад 8%

Про це повідомляє Regionews із посиланням на заяву Національного банку України.

Як зазначається, головний винуватець стрибка цін – це яйця.

Також зросли ціни на овочі: огірків стало менше на ринку, а помідори дорогі, бо їх везуть з-за кордону. Крім того, цінники поповзли вгору на рибу та цитрусові.

Водночас ціни на м’ясо та бакалію зростали повільніше.

Нагадаємо, в Україні очікують подорожчання хліба та круп. Очікується, що ціни зростуть найближчими місяцями.