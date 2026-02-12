В Україні стрімко дорожчають яйця та овочі
Яйця та овочі б'ють рекорди. Зокрема сирі продукти на початку року подорожчали на понад 8%
Про це повідомляє Regionews із посиланням на заяву Національного банку України.
Як зазначається, головний винуватець стрибка цін – це яйця.
Також зросли ціни на овочі: огірків стало менше на ринку, а помідори дорогі, бо їх везуть з-за кордону. Крім того, цінники поповзли вгору на рибу та цитрусові.
Водночас ціни на м’ясо та бакалію зростали повільніше.
Нагадаємо, в Україні очікують подорожчання хліба та круп. Очікується, що ціни зростуть найближчими місяцями.
Новачки у ЗСУ отримають одноразову виплату до 33 тис. грн: що відомоВсі новини »
12 лютого 2026, 14:43Молоді контрактники отримають річну відстрочку від мобілізації – ВР
11 лютого 2026, 13:55Україна експортувала понад 50,5 тис. тонн меду: які країни купували найчастіше
10 лютого 2026, 23:55
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Україна експортувала яєць на понад 20 мільйонів доларів
13 лютого 2026, 00:35Найбільший експортер: Україна вдруге поспіль "обігнала" продажами популярної ягоди
12 лютого 2026, 23:55Були залишені на морозі: на Харківщині з позицій врятували собаку та котів
12 лютого 2026, 23:35Вибори – це дорого, а от авторитаризм – він задурно, ще й доплатять за мовчання
12 лютого 2026, 23:01На Херсонщині росіяни вбили чоловіка
12 лютого 2026, 22:55На Дніпропетровщині хлопці вкрали генератор біля супермаркету
12 лютого 2026, 22:25Зеленський уперше розповів деталі звільнення Єрмака
12 лютого 2026, 22:22Зеленський пригрозив керівникам громад і областей
12 лютого 2026, 21:19Найбільше заперечують вибори ті, хто заперечував можливість війни у 2022 році
12 лютого 2026, 20:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України