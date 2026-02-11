14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 09:10

Зеленський готує оголошення про вибори та референдум – ЗМІ

Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський має намір 24 лютого оголосити план проведення президентських виборів та референдуму щодо можливої мирної угоди з Росією

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Financial Times, передає RegioNews.

За даними видання, яке спілкувалося з українськими та європейськими чиновниками, Україна вже почала підготовку до спільного проведення виборів і референдуму.

"Україна почала планувати президентські вибори разом з референдумом щодо можливої мирної угоди з Росією", – цитує FT Reuters.

Окрім того, за словами співрозмовників видання, Зеленський нібито має намір оголосити про це 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

В Офісі Президента відреагували на матеріал Financial Times. На Банковій зазначили, що безпекова ситуація залишається ключовою умовою. Про це РБК-Україна повідомило джерело в президентському оточенні.

"Поки немає безпеки, не буде і оголошень (про вибори - ред.)", – сказав коротко виданню співрозмовник, коментуючи матеріал Financial Times.

Як відомо, раніше Reuters інформував, що чиновники обговорювали можливість проведення виборів і референдуму в травні 2026 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

Читайте також:

