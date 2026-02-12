На Київщині рятувальники вже тиждень шукають водія автомобіля, який провалився під лід

фото: ДСНС

Рятувальники уже тиждень шукають тіло водія, автомобіль якого 5 лютого провалився під кригу на водоймі поблизу Лебедівки в Київській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС Київщини.

"Вже тиждень тривають пошукові роботи на водоймі поблизу Лебедівки Вишгородського району. Саме тут 5 лютого рятувальники-водолази виявили автомобіль, який провалився під кригу, та тіло загиблого пасажира. Водія транспортного засобу, на жаль, у салоні не було", – йдеться у повідомленні.

Станом на 12 лютого вже обстежено близько 50000 кв.м. водної поверхні, однак пошукові роботи поки що не дали результатів.

Як повідомлялось, в Вишгородському районі на Київському водосховищі, під час катання під кригу провалився та потонув автомобіль. Внаслідок трагедії загинула одна людина, ще одну зниклу особу досі розшукують.