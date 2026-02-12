17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 19:54

На Київщині рятувальники вже тиждень шукають водія автомобіля, який провалився під лід

12 лютого 2026, 19:54
фото: ДСНС
Рятувальники уже тиждень шукають тіло водія, автомобіль якого 5 лютого провалився під кригу на водоймі поблизу Лебедівки в Київській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС Київщини.

"Вже тиждень тривають пошукові роботи на водоймі поблизу Лебедівки Вишгородського району. Саме тут 5 лютого рятувальники-водолази виявили автомобіль, який провалився під кригу, та тіло загиблого пасажира. Водія транспортного засобу, на жаль, у салоні не було", – йдеться у повідомленні.

Станом на 12 лютого вже обстежено близько 50000 кв.м. водної поверхні, однак пошукові роботи поки що не дали результатів.

Як повідомлялось, в Вишгородському районі на Київському водосховищі, під час катання під кригу провалився та потонув автомобіль. Внаслідок трагедії загинула одна людина, ще одну зниклу особу досі розшукують.

11 лютого 2026
07 серпня 2025
