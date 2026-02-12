17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Працівник ТЦК обіцяв зняти чоловіка з розшуку та працевлаштувати на критичне підприємство з подальшим бронюванням, а у разі відмови платити залякував службою на передовій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, зловмисник перебував на посаді у відділенні оповіщення та мав доступ до облікових відомостей про громадян.

"Користуючись цією можливістю фігурант вдався до протиправних дій. Він підшукував чоловіків, які перебували у розшуку за порушення правил військового обліку та обіцяв їм допомогти вирішити цю проблему", – йдеться у повідомленні.

Хабарник обіцяв, що за 9000 гривень домовиться з колегами щодо зняття з розшуку. А за 6000 доларів ще й працевлаштує на підприємство критичної інфраструктури для отримання бронювання від проходження військової служби. Якщо ж "клієнт" спробує відмовитись, то працівник ТЦК погрожував йому мобілізацією і відправленням на фронт.

Зловмисника уже затримали. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, на початку лютого в Одесі затримали поліцейських, які вимагали по 2000 доларів з водіїв авто за не доставлення їх до ТЦК.

ТЦК корупційна схема корупція поліція Одеса
