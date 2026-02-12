17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 21:19

Зеленський пригрозив керівникам громад і областей

12 лютого 2026, 21:19
фото: Офіс Президента України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі чиновники під час війни недостатньо для українців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

За словами Зеленського, у четвер, 12 лютого, він провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах.

"Завжди видно, хто працює дійсно ефективно, а хто тільки називається владою і робить недостатньо для людей. Звичайно будуть висновки", – зазначив президент України.

Раніше Зеленський розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним у Москві. За словами президента України, зустріч із російським диктатором можлива, але не у столиці РФ.

11 лютого 2026
Найбільше заперечують вибори ті, хто заперечував можливість війни у 2022 році
07 серпня 2025
