Зеленський пригрозив керівникам громад і областей
Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі чиновники під час війни недостатньо для українців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вечірнє звернення глави української держави.
За словами Зеленського, у четвер, 12 лютого, він провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах.
"Завжди видно, хто працює дійсно ефективно, а хто тільки називається владою і робить недостатньо для людей. Звичайно будуть висновки", – зазначив президент України.
Раніше Зеленський розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним у Москві. За словами президента України, зустріч із російським диктатором можлива, але не у столиці РФ.
