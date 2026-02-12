Зеленський пригрозив керівникам громад і областей

фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі чиновники під час війни недостатньо для українців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

За словами Зеленського, у четвер, 12 лютого, він провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах.

"Завжди видно, хто працює дійсно ефективно, а хто тільки називається владою і робить недостатньо для людей. Звичайно будуть висновки", – зазначив президент України.

