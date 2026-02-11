20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
11 лютого 2026, 15:35

Члени МОК або забули історію виникнення Олімпійських ігор у Греції, або свідомо політизують це питання

11 лютого 2026, 15:35
Читайте также на русском языке
Український спортсмен-скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов на олімпійський трек у шоломі, де зображені загиблі внаслідок російського вторгнення українські атлети
Український спортсмен-скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов на олімпійський трек у шоломі, де зображені загиблі внаслідок російського вторгнення українські атлети
фото: bbc.com
Читайте также
на русском языке

Його підтримали колеги. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив. Українець не здається, і отримує все більшу підтримку. І офіційну, і небайдужих людей.

Стверджую, що члени МОК або забули історію виникнення Олімпійських ігор у Греції, або свідомо (що більш вірогідно) політизують це питання.

Справа в тому, що вчені вважають (і це зараз – переважна думка), що Олімпійські ігри виникли з практики проведення змагань на честь загиблих героїв та воїнів. Найвідомішим літературним прикладом є 23-тя пісня "Іліади" Гомера, де Ахілл влаштовує ігри на честь свого полеглого побратима Патрокла.

Грецький воїн міг змагатися на іграх, вшановуючи пам'ять побратимів, оскільки сама традиція античних атлетичних змагань тісно пов'язана з поховальними іграми (funeral games).

Для давньогрецького воїна участь у змаганнях, що імітували бойові навички (біг у повному озброєнні, боротьба, метання списа), була способом продемонструвати силу та мужність, успадковану від побратимів, і тим самим уславити їхню пам'ять.

Хоча Олімпійські ігри офіційно проводилися на честь Зевса, вони зберігали елементи культу героїв. Перемога атлета вважалася "божественним світлом", яке приносило честь не лише самому переможцю, а й його сім'ї, полісу та загиблим товаришам.

Крім загальногрецьких Олімпіад, існували локальні ігри, засновані як вшанування загиблих на війнах. Наприклад, Істмійські та Немейські ігри також мали коріння в поховальних ритуалах.

Згідно з поглядами того часу, змагання були способом відвернути гнів померлих та перетворити енергію скорботи на життєствердну демонстрацію сили громади.

Сподіваюся, що українські члени МОК, поважні члени МОК з інших країн нагадають колегам про витоки Олімпійського руху.

Україна має також зайняти чітку та тверду офіційну позицію. Інакше на Паралімпійських іграх у березні будемо мати ще складнішу ситуацію.

Принагідно нагадаю, що ізраїльські атлети на кожній Олімпіаді вшановують пам'ять 11 членів своєї делегації, загиблих у теракті 1972 року. З 2016 року це вшанування (хвилина мовчання) стало частиною офіційних заходів МОК.

З боку США також хотілося би отримати солідарну підтримку, бо в них такий же підхід, як і в України – вшанування загиблих олімпійців і паралімпійців (див. посилання на музей Олімпійських і Паралімпійських ігор США, в якому ціла експозиція присвячена загиблим у війнах американцям – олімпійцям та паралімпійцям).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Владислав Гераскевич МОК Олімпіада спорт
Український спортсмен вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді попри заборону
10 лютого 2026, 16:43
МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі на честь загиблих українських спортсменів
10 лютого 2026, 11:35
Баскетболіст із Києва дебютував у НБА
05 лютого 2026, 21:44
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »