19:54  12 лютого
На Київщині рятувальники вже тиждень шукають водія автомобіля, який провалився під лід
17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 23:55

Найбільший експортер: Україна вдруге поспіль "обігнала" продажами популярної ягоди

12 лютого 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За результатами 2025 року Україна вдруге поспіль стала найбільшим у світі експортером замороженої малини. При цьому є потернціал зростання

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

За словами президента Української плодовоовочевої асоціації, Україна два роки поспіль є найбільшим у світі експортером малини. Очікується, що за результатами сезону 2025 року обсяг експорту становитиме близько 80 тис. тонн проти 65 тис. тонн роком раніше.

Приблизно така ж ситуація з лохиною. Виробництво щороку зростає на 15-20%. Хоча на внутрішньому ринку вже досягнута "стеля" споживання. Тому для аграрієв, які займаються цими ягодами, розвиток можливий лише через експорт.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
експорт економіка
Україна експортувала понад 50,5 тис. тонн меду: які країни купували найчастіше
10 лютого 2026, 23:55
Україна наростила імпорт овочів: цифри збільшились на мільйони доларів
04 лютого 2026, 21:30
Україна отримала велику партію скрапленого газу зі США
04 лютого 2026, 16:42
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Україна експортувала яєць на понад 20 мільйонів доларів
13 лютого 2026, 00:35
Були залишені на морозі: на Харківщині з позицій врятували собаку та котів
12 лютого 2026, 23:35
Вибори – це дорого, а от авторитаризм – він задурно, ще й доплатять за мовчання
12 лютого 2026, 23:01
На Херсонщині росіяни вбили чоловіка
12 лютого 2026, 22:55
На Дніпропетровщині хлопці вкрали генератор біля супермаркету
12 лютого 2026, 22:25
Зеленський уперше розповів деталі звільнення Єрмака
12 лютого 2026, 22:22
В Україні стрімко дорожчають яйця та овочі
12 лютого 2026, 22:05
Зеленський пригрозив керівникам громад і областей
12 лютого 2026, 21:19
Найбільше заперечують вибори ті, хто заперечував можливість війни у 2022 році
12 лютого 2026, 20:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »