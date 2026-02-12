Найбільший експортер: Україна вдруге поспіль "обігнала" продажами популярної ягоди

Фото з відкритих джерел

За результатами 2025 року Україна вдруге поспіль стала найбільшим у світі експортером замороженої малини. При цьому є потернціал зростання

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

За словами президента Української плодовоовочевої асоціації, Україна два роки поспіль є найбільшим у світі експортером малини. Очікується, що за результатами сезону 2025 року обсяг експорту становитиме близько 80 тис. тонн проти 65 тис. тонн роком раніше.

Приблизно така ж ситуація з лохиною. Виробництво щороку зростає на 15-20%. Хоча на внутрішньому ринку вже досягнута "стеля" споживання. Тому для аграрієв, які займаються цими ягодами, розвиток можливий лише через експорт.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).