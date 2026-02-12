На Херсонщині росіяни вбили чоловіка

Фото з відкритих джерел

Російські військві регулярно атакують Херсонщину. На цей раз стало відомо про місцевого жителя, який загинув внаслідок ворожого удару

Про це повідомив голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, в лютому внаслідок ворожої атаки 52-річний чоловік із Антонівки отримав поранення, несумісні з життям.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитого", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, вночі 11 лютого, в місті Богодухів на Харківщині, ворог завдав удару ударним безпілотником по приватному сектору. Влучання сталося у житловий будинок, який було повністю зруйновано. З-під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих: 34-річного чоловіка та трьох дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. З5-річна вагітна жінка отримала поранення.