08:08  12 лютого
Гераскевич відмовився від компромісу МОК: лише "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026
07:31  12 лютого
Комбінована атака по Дніпру: серед поранених – немовля та 4-річна дитина
08:13  12 лютого
На Київщині легковик влетів у дерево: травмувалися водій та пасажирка
UA | RU
UA | RU
Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
12 лютого 2026, 08:59

Про вибори і референдум у травні

12 лютого 2026, 08:59
Читайте также на русском языке
Можливо, когось заспокою, когось, навпаки, розчарую. Але і виборів і референдуму у травні не буде
Можливо, когось заспокою, когось, навпаки, розчарую. Але і виборів і референдуму у травні не буде
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

І до інформації про те, що Президент Зеленський оголосить 24 лютого проведення виборів і референдуму, я ставлюсь вкрай скептично. І ось мої аргументи.

І вибори і референдум в Україні можуть відбутись лише в разі узгодження мирної угоди між Росією і Україною при посередництві США. На даний момент я не бачу жодної прямої передумови для такої мирної угоди не те, що до 24 лютого, а взагалі в найближчі місяці.

Навпаки, набагато більш вірогідний сценарій полягає в тому, що мирні переговори в черговий раз зайдуть в глухий кут. Якщо ключовою темою мирних переговорів і надалі буде територіальне питання і російська вимога про виведення українських військ з Донбасу, то глухий кут в мирних переговорах є неминучим.

З чим я можу погодитись, так це з тим, що в президентській команді можуть бути плани про поєднання президентських виборів і всеукраїнського референдуму про затвердження мирної угоди. Але, якщо не буде мирної угоди, то, відповідно, не буде предмету для референдуму. А якщо не буде припинення бойових дій, то неможливо буде провести нормальні вибори, та й референдум також.

Другий важливий аргумент. Якщо навіть буде досягнута мирна угода, то неможливо відразу розпочати виборчий процес і вибори за 60 днів. На даний момент ми абсолютно не готові до будь яких виборів, а також і референдуму, в організаційному, технічному, фінансовому і правовому сенсі. Керівники Центральної Виборчої комісії України і майже всі експерти з питань виборчого права і виборчих процедур стверджують, що для підготовки і проведення повоєнних виборів після припинення воєнного стану потрібно не менше півроку. Наскільки мені відомо, така саме думка панує і в робочій групі, яка була створена Верховною Радою України для підготовки законодавчих пропозицій для проведення повоєнних виборів.

Перш ніж ініціювати виборчий процес, треба спочатку розібратися, скільки у нас залишилось виборців, які можуть взяти участь у виборах, де вони знаходяться і будуть голосувати (це оновлення Реєстру виборців). Далі треба визначати, скільки і де саме треба створювати виборчих комісій. Потім треба знайти людей для роботи в цих комісіях і провести їх навчання.

Особливо складно це буде зробити за кордоном. З кожною країною, де знаходиться велика кількість наших біженців, треба укласти угоду про можливість створення виборчих дільниць поза межами дипломатичних установ і сприяння в організації і проведенні наших виборів на території цих країн. Ми ніколи не проводили вибори з такою великою кількістю наших виборців за кордоном. І це потребує дуже складної і достатньо тривалої підготовчої роботи. А паралельно треба знайти гроші на вибори (не менш 6 млрд грн), провести законодавчі зміни, що при нинішній ситуації у Верховній Раді буде дуже не просто і не швидко.

Щодо голосування в режимі онлайн, то і в експертному і в політичному середовищі до цього ставляться вкрай критично. І вже згадана робоча група Верховної Ради не підтримує цю ідею.

Навіть якщо будуть дуже поспішати і все вийде гаразд і своєчасно, то, на мій суб’єктивний погляд, треба не менш двох місяців (а можливо і більше) на підготовчу роботу, і ще не менш двох місяців на саму виборчу кампанію. І навіть в цьому випадку будуть великі ризики організаційних провалів, які можуть поставити під сумнів і легітимність цих виборів (і референдуму також).

Також зазначу, що я не бачу жодної готовності до виборів (зокрема і в політтехнологічному плані) з боку Офісу Президента України. Хтось там може і малює красиві презентації про підготовку до президентських виборів і референдуму, але жодних ознак реальної практичної роботи в цьому напрямку не спостерігається.

Тому вибори в травні – це абсолютно нереальна історія. І вже не в перший раз ми бачимо, що поважні західні видання потрапляють в пастку надмірної довіри до своїх не надто компетентних джерел, і навіть не намагаються перевірити сенсаційну інформацію, або хоча б оцінити її реалістичність.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибори Україна США війна Володимир Зеленський Офіс президента президент угода мирні переговори
Сирський розповів, як українським військовим вдається стримувати ворога на фронті
11 лютого 2026, 23:18
Зеленський розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним у Москві
11 лютого 2026, 20:46
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
РФ вночі запустила по Україні 24 "Іскандери" та понад 200 БпЛА: як відпрацювала ППО
12 лютого 2026, 09:45
Справа на 30 мільйонів: на Львівщині судитимуть контрабандиста телефонів та вейпів
12 лютого 2026, 09:36
Українські військові запустили флешмоб на підтримку скелетоніста Гераскевича
12 лютого 2026, 09:33
У Києві після нічної атаки ще майже 2600 будинків залишилися без опалення
12 лютого 2026, 09:19
Росіяни атакували велику підстанцію на Одещині: йде розбір завалів
12 лютого 2026, 09:08
Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали двоє людей
12 лютого 2026, 08:57
На Херсонщині чоловік підірвався на міні "пелюстка"
12 лютого 2026, 08:46
У ДСНС показали наслідки атаки російських безпілотників на Одесу
12 лютого 2026, 08:35
На Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101
12 лютого 2026, 08:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »