На Дніпропетровщині хлопці вкрали генератор біля супермаркету

Фото: Нацполіція

Інцидент стався у місті Верхівцеве. Там біля одного з супермаркетів вкрали генератор

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили зловмисників. Ними виявились двоє місцевих жителів 19 та 27 років, які раніше вже мали проблеми із законом. Вони вночі за допомогою плоскогубців пошкодили металевий бокс для зберігання обладнання, після чого вкрали генератор.

"Слідчі, за процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Фігурантам інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

