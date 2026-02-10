Україна або буде соборною, або її не буде взагалі

Пророцтво (моїм правим братам і сестрам)

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україна або буде соборною (а отже розмаїтою, інклюзивною, багатоукладною, багатомовною, мультирелігійною, мультисубкультурною – одне слово складною) або її не буде взагалі.

Українська ідентичність, мова, культура – це осереддя українського світу, навколо якого мають обертатися безліч субкультур, мов, ідентичностей, історичних наративів тощо, а не прокрустове ложе для інших складових української соборності.

Будь-яка монополія (зокрема й українська) вбиває Україну, покликану бути землею свободи та можливостей.