Україна або буде соборною, або її не буде взагалі
Пророцтво (моїм правим братам і сестрам)
Пророцтво (моїм правим братам і сестрам)
Україна або буде соборною (а отже розмаїтою, інклюзивною, багатоукладною, багатомовною, мультирелігійною, мультисубкультурною – одне слово складною) або її не буде взагалі.
Українська ідентичність, мова, культура – це осереддя українського світу, навколо якого мають обертатися безліч субкультур, мов, ідентичностей, історичних наративів тощо, а не прокрустове ложе для інших складових української соборності.
Будь-яка монополія (зокрема й українська) вбиває Україну, покликану бути землею свободи та можливостей.
