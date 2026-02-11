Ексзаступника секретаря РНБО судитимуть за держзраду: слідство завершено

Фото: zn.ua

Прокурори завершили розслідування щодо ексзаступника секретаря РНБО та ексвіцепрем'єра, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду для заочного розгляду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці не називають імені посадовця, але, за інформацією з відкритих джерел, йдеться про Володимира Сівковича.

За даними слідства, після окупації Криму у 2014 році він виїхав до Москви та погодився на співпрацю з російськими спецслужбами. Його діяльність, як стверджують правоохоронці, полягала у веденні підривної інформаційної роботи та впливі на суспільно-політичні процеси в Україні.

Слідство вважає, що представники ФСБ доручили йому залучати українських політиків для просування проросійських наративів, дискредитації органів державної влади, силових структур та військового керівництва.

За версією обвинувачення, до цієї діяльності був залучений чинний народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ". За даними ЗМІ, йдеться про Нестора Шуфрича. Правоохоронці стверджують, що він поширював проросійські тези під час виступів у парламенті та медіа, а його заяви транслювалися, зокрема, російськими пропагандистськими ресурсами. Також, за даними слідства, депутат передавав інформацію експосадовцю РНБО, який, у свою чергу, контактував зі спецслужбами РФ.

Раніше обвинувальний акт щодо народного депутата також скерували до суду. Йому інкримінують фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 110-2 КК України), а також державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Наразі він перебуває під вартою, судовий розгляд триває.

Нагадаємо, у вересні 2023 році під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

З 15 вересня 2023 року нардеп перебуває у СІЗО без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.