Зеленський заявив про різні позиції України та США щодо поділу територій

фото: Офіс Президента України

У питанні поділу територій позиції США та України поки що відрізняються

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"В нас різні позиції з Росією щодо територій… І я думаю, що американська сторона як медіатор буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус", – повідомив він.

За словами Зеленського, питання територій непросте, але діалогу щодо територій було достатньо.

Як повідомлялось, Зеленський не прийняв пропозицію американців про виведення військ із Донбасу. При цьому американська сторона заявила про "значний прогрес" у переговорах.