На Полтавщині Mercedes-Benz на смерть збив чоловіка

Аварія сталась 15 грудня близько 17:00 години на автодорозі Київ – Харків - Довжанський у селі Вільшанка Лубенської територіальної громади. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, за кермом Mercedes-Benz Sprinter був 29-річний чоловік. Він наїхав на 45-річного пішохода. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

"Слідчим підрозділом поліції Полтавщини розпочато кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП зʼясовує слідство", - повідомили в поліції.

