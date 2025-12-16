15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 14:07

На Волині прикордонники зірвали повітряну контрабанду білоруських цигарок

16 грудня 2025, 14:07
Фото: ДПСУ
У понеділок, 15 грудня, на Шаччині прикордонники знайшли пакунок з сигаретами, який, ймовірно, планували переправити до ЄС за допомогою повітряної кулі. Знахідку виявили неподалік українсько-білоруського кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Пакунок був обмотаний чорною плівкою і прикріплений до каната з залишками кулі. Усередині виявили 1500 пачок цигарок білоруського виробництва та два GPS-пристрої – один із SIM-карткою білоруського оператора, інший – польського.

За маркуванням тютюнових виробів і наявністю GPS-техніки встановили, що вантаж, вірогідно, намагались переправити до Польщі.

Поліція вилучила цигарки та технічні пристрої. Орієнтовна вартість знайденого – близько 90 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Львівщині контрабандисти за допомогою дронів намагалися відправити за кордон майже 3 тисячі пачок сигарет. Прикордонники затримали фігурантів – двох місцевих жителів.

Волинська область прикордонники контрабанда сигарети Білорусь
