Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: справу щодо військового направили до суду

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця однієї з військових частин Дніпра, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, цього літа військовий під час відпустки поїхав відпочивати на місцевий пляж разом зі знайомими. Після вживання алкоголю він вирішив підвезти товаришів, але на дорозі у Синельниківському районі втратив контроль над авто, з’їхав з дороги та врізався в дерево.

Через зіткнення його пасажири – 14-річний хлопець та 18-річна дівчина – загинули.

Експертиза показала, що в крові водія було 1,3 проміле алкоголю. Крім того, він сів за кермо після того, як його позбавили права водіння за інше порушення.

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

