15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2025, 13:19

Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: справу щодо військового передали до суду

16 грудня 2025, 13:19
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця однієї з військових частин Дніпра, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, цього літа військовий під час відпустки поїхав відпочивати на місцевий пляж разом зі знайомими. Після вживання алкоголю він вирішив підвезти товаришів, але на дорозі у Синельниківському районі втратив контроль над авто, з’їхав з дороги та врізався в дерево.

Через зіткнення його пасажири – 14-річний хлопець та 18-річна дівчина – загинули.

Експертиза показала, що в крові водія було 1,3 проміле алкоголю. Крім того, він сів за кермо після того, як його позбавили права водіння за інше порушення.

Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: справу щодо військового передали до суду

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: справу щодо військового направили до суду
Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: справу передали до суду

Нагадаємо, 10 грудня на Волині військова вантажівка врізалася в паркан. Від отриманих травм водій, 56-річний нацгвардієць, загинув на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область аварія події ДТП ДБР суд розслідування військовий
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
На Одещині викрили схему продажу підроблених прикрас під виглядом відомих брендів
16 грудня 2025, 15:19
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
16 грудня 2025, 15:16
Щодня о 09:00: Рада закріпила хвилину мовчання на законодавчому рівні
16 грудня 2025, 15:16
Росіяни запускають бронепоїзд на окупованій частині Запорізької області
16 грудня 2025, 15:07
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
16 грудня 2025, 14:55
На Одещині судитимуть прикордонника, який переправляв ухилянтів до Молдови
16 грудня 2025, 14:52
У Кропивницькому водій у нетверезому стані збив підлітка
16 грудня 2025, 14:44
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 14:35
На Львівщині фіксують рекордний спалах хвороби Лайма
16 грудня 2025, 14:24
На Сумщині шахрай продав військовому авто, якого не існує
16 грудня 2025, 14:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »