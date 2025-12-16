Бійка підлітків в Ірпені: поліція відкрила кримінальне провадження

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції Київщини розслідують інцидент із бійкою між підлітками, що стався в Ірпені

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в одному з телеграм-каналів відео, на якому зафіксовано конфлікт між юнаками.

Подія відбулася поблизу Алеї памʼяті Героям, які загинули, захищаючи Україну.

Наразі встановлено всіх учасників інциденту. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ознаками хуліганства — частина 2 статті 296 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

