До Румунії за 8000 доларів: на Закарпатті затримали двох переправників

Фото: поліція

У місті Хуст правоохоронці затримали двох ділків за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Двоє ділків з Тячівського району віком 21 та 24 роки переправляли своїх клієнтів в Румунію через гірську річку Тиса. За свої послуги вони брали по 8000 доларів. Переправу здійснювали в межах селища Великий Бичків Рахівського району.

Правоохоронці затримали фігурантів у місті Хуст, одразу після отримання ними грошей від чергового клієнта.

Затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру.

Слідство у справі триває.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали мікроавтобус із чоловіками, які заплатили по 8000 доларів, щоб потрапити до Молдови.