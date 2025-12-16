15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп'янськ
Трансфер річкою до Румунії за 8000$: на Закарпатті затримали двох переправників

Фото: поліція
У місті Хуст правоохоронці затримали двох ділків за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Двоє ділків з Тячівського району віком 21 та 24 роки переправляли своїх клієнтів в Румунію через гірську річку Тиса. За свої послуги вони брали по 8000 доларів. Переправу здійснювали в межах селища Великий Бичків Рахівського району.

Правоохоронці затримали фігурантів у місті Хуст, одразу після отримання ними грошей від чергового клієнта.

До Румунії за 8000 доларів: на Закарпатті затримали двох переправників

Затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру.

Слідство у справі триває.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали мікроавтобус із чоловіками, які заплатили по 8000 доларів, щоб потрапити до Молдови.

