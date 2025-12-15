17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
На Львівщині чоловік жорстоко побив військового: захисник потрапив до реанімації

15 грудня 2025, 18:55

Ілюстративне фото
Інцидент стався 12 грудня на Львівщині в одному з селищ поблизу магазину. Внаслідок бійки потерпілого госпіталізували до реанімації

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Сталась сварка між 42-річним та 25-річним місцевими жителями. Молодший вдарив старшого кілька разів по голові. Згодом у потерпілого, який є військовим на реабілітації, діагностували субдуральний крововилив – зараз він перебуває у реанімації.

"Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 51-річний житель Хмельницької області розпивав алкогольні напої з 30-річним мешканцем села Українка. Близько 21 години між чоловіками виник конфлікт: господар приревнував дружину до гостя. Під час сварки молодший вдарив старшого ножем, через що потерпілий помер.

