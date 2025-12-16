В Україні посилюють безпеку морських портів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Морські порти України адаптуються до роботи в умовах блекаутів та постійних атак РФ. Це робиться для того, щоб забезпечити безперервність експортних операцій

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, наразі впроваджуються резервні джерела живлення, встановлюються когенераційні установки та модернізується критична інфраструктура.

За словами міністра, український морський коридор працює в умовах постійної воєнної загрози. Із початку його функціонування опрацьовано понад 162 млн тонн вантажів, з яких понад 98 млн тонн – зерно.

"Щодня триває робота над посиленням безпеки морських портів. Адміністрація морських портів України у тісній взаємодії з військовими, правоохоронними органами та бізнесом впроваджує додаткові заходи для захисту інфраструктури та безпечного проходження суден", – додав він.

