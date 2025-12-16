Ілюстративне фото: pixabay

Мешканець Житомирського району неодноразово ґвалтував та здійснював сексуальне насильство стосовно двох малолітніх падчерок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Чоловік вчиняв насильство над дітьми з 2019 року. Вперше зловмисник вчинив дії проти статевої свободи дівчат, коли їм було 8 та 4 роки.

Під час просвітницьких заходів у школах, які проводили ювенальні прокурори, старша дівчинка звернулася за допомогою до громадської організації "Ла Страда – Україна", контакти якої отримала на зустрічі, і повідомила про вчинене насильство.

Зловмиснику повідомили про підозру. 34-річного чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Харківщині чоловіка засудили за зґвалтування 11-річної дівчинки. Зловмиснику призначили 13 років позбавлення волі.