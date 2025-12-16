Жителю Житомирщини оголосили підозру: роками ґвалтував двох падчерок
Мешканець Житомирського району неодноразово ґвалтував та здійснював сексуальне насильство стосовно двох малолітніх падчерок
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Чоловік вчиняв насильство над дітьми з 2019 року. Вперше зловмисник вчинив дії проти статевої свободи дівчат, коли їм було 8 та 4 роки.
Під час просвітницьких заходів у школах, які проводили ювенальні прокурори, старша дівчинка звернулася за допомогою до громадської організації "Ла Страда – Україна", контакти якої отримала на зустрічі, і повідомила про вчинене насильство.
Зловмиснику повідомили про підозру. 34-річного чоловіка взяли під варту без права внесення застави.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше на Харківщині чоловіка засудили за зґвалтування 11-річної дівчинки. Зловмиснику призначили 13 років позбавлення волі.