15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2025, 13:47

Жителю Житомирщини оголосили підозру: роками ґвалтував двох падчерок

16 грудня 2025, 13:47
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Мешканець Житомирського району неодноразово ґвалтував та здійснював сексуальне насильство стосовно двох малолітніх падчерок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Чоловік вчиняв насильство над дітьми з 2019 року. Вперше зловмисник вчинив дії проти статевої свободи дівчат, коли їм було 8 та 4 роки.

Під час просвітницьких заходів у школах, які проводили ювенальні прокурори, старша дівчинка звернулася за допомогою до громадської організації "Ла Страда – Україна", контакти якої отримала на зустрічі, і повідомила про вчинене насильство.

Зловмиснику повідомили про підозру. 34-річного чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Харківщині чоловіка засудили за зґвалтування 11-річної дівчинки. Зловмиснику призначили 13 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область події зловмисник згвалтування діти підозра
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
На Одещині викрили схему продажу підроблених прикрас під виглядом відомих брендів
16 грудня 2025, 15:19
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
16 грудня 2025, 15:16
Щодня о 09:00: Рада закріпила хвилину мовчання на законодавчому рівні
16 грудня 2025, 15:16
Росіяни запускають бронепоїзд на окупованій частині Запорізької області
16 грудня 2025, 15:07
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
16 грудня 2025, 14:55
На Одещині судитимуть прикордонника, який переправляв ухилянтів до Молдови
16 грудня 2025, 14:52
У Кропивницькому водій у нетверезому стані збив підлітка
16 грудня 2025, 14:44
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 14:35
На Львівщині фіксують рекордний спалах хвороби Лайма
16 грудня 2025, 14:24
На Сумщині шахрай продав військовому авто, якого не існує
16 грудня 2025, 14:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »