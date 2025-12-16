На Львівщині фіксують рекордний спалах хвороби Лайма

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львівській області спостерігається стрімке зростання захворюваності на хворобу Лайма

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

За 11 місяців 2025 року кількість хворих зросла на 42% порівняно з минулим роком.

Медики констатують стабільне погіршення ситуації протягом останніх трьох років:

2023 рік – 252 випадки;

2024 рік – 433 випадки;

11 місяців 2025 року – вже 594 випадки.

Навіть у листопаді, коли активність кліщів зазвичай спадає, зафіксовано 52 випадки інфікування, з яких 20 випадків – у Львові.

Загалом з початку року у Львові зареєстровано 323 випадки хвороби Лайма.

За даними епідеміологів, кожен п’ятий інфікований мешканець захворів під час прогулянок у міських парках. Найнебезпечніші локації у 2025 році:

Парк ім. Івана Павла ІІ – 20 випадків (найнебезпечніша зона); Горіховий Гай та Стрийський парк – по 8 випадків; Білогорща – 7 випадків; Левандівський парк – 5 випадків; Скнилівський парк – 4 випадки; Погулянка – 3 випадки; Снопківський парк – 2 випадки; Парк ім. І. Франка та парк "700-річчя Львова" – по 1 випадку.

Медики радять у разі укусу кліща не займатися самолікуванням, а звернутися до травмпункту для безпечного видалення комахи.

Нагадаємо, у вересні в Ковельському районі Волиніської області зареєстровано третій цьогорічний випадок кліщового вірусного енцефаліту. Захворів 75-річний чоловік після відвідування лісу.