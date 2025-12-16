15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2025, 14:24

На Львівщині фіксують рекордний спалах хвороби Лайма

16 грудня 2025, 14:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львівській області спостерігається стрімке зростання захворюваності на хворобу Лайма

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

За 11 місяців 2025 року кількість хворих зросла на 42% порівняно з минулим роком.

Медики констатують стабільне погіршення ситуації протягом останніх трьох років:

  • 2023 рік – 252 випадки;
  • 2024 рік – 433 випадки;
  • 11 місяців 2025 року – вже 594 випадки.

Навіть у листопаді, коли активність кліщів зазвичай спадає, зафіксовано 52 випадки інфікування, з яких 20 випадків – у Львові.

Загалом з початку року у Львові зареєстровано 323 випадки хвороби Лайма.

За даними епідеміологів, кожен п’ятий інфікований мешканець захворів під час прогулянок у міських парках. Найнебезпечніші локації у 2025 році:

  1. Парк ім. Івана Павла ІІ – 20 випадків (найнебезпечніша зона);
  2. Горіховий Гай та Стрийський парк – по 8 випадків;
  3. Білогорща – 7 випадків;
  4. Левандівський парк – 5 випадків;
  5. Скнилівський парк – 4 випадки;
  6. Погулянка – 3 випадки;
  7. Снопківський парк – 2 випадки;
  8. Парк ім. І. Франка та парк "700-річчя Львова" – по 1 випадку.

Медики радять у разі укусу кліща не займатися самолікуванням, а звернутися до травмпункту для безпечного видалення комахи.

Нагадаємо, у вересні в Ковельському районі Волиніської області зареєстровано третій цьогорічний випадок кліщового вірусного енцефаліту. Захворів 75-річний чоловік після відвідування лісу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів парк медики Львівська область кліщі хвороба Лайма
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
На Одещині викрили схему продажу підроблених прикрас під виглядом відомих брендів
16 грудня 2025, 15:19
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
16 грудня 2025, 15:16
Щодня о 09:00: Рада закріпила хвилину мовчання на законодавчому рівні
16 грудня 2025, 15:16
Росіяни запускають бронепоїзд на окупованій частині Запорізької області
16 грудня 2025, 15:07
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
16 грудня 2025, 14:55
На Одещині судитимуть прикордонника, який переправляв ухилянтів до Молдови
16 грудня 2025, 14:52
У Кропивницькому водій у нетверезому стані збив підлітка
16 грудня 2025, 14:44
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 14:35
На Сумщині шахрай продав військовому авто, якого не існує
16 грудня 2025, 14:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »