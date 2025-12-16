15:16  16 грудня
16 грудня 2025, 14:15

На Сумщині шахрай продав військовому авто, якого не існує

16 грудня 2025, 14:15
Фото: Нацполіція
У Сумській області військовий став жертвою шахрая. Це сталось, коли захисник хотів придбати автомобіль

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

45-річний військовий у соціальній мережі побачив оголошення про продаж автомобіля. Він зв'язався із продавцем та обговорив деталі. Згодом захисник перерахував 123 тисячі гривень. Через півтора тижня продавець перестав відповідати на повідомлення та дзвінки. Військовий не отримав ані повернення грошей, ані обіцяного автомобіля.

"За заявою від громадянина, що став черговою жертвою аферистів, у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України. Правоохоронці радять громадянам обирати лише перевірені ресурси для здійснення онлайн-покупок та надавати перевагу післяплаті за послуги", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Буковині жінка стала жертвою шахрайства. Їй зателефонував невідомий та запропонував грошову допомогу. Коли аферист отримав її дані, то з її картки вкрали гроші.

