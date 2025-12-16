15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 13:38

У Харкові чоловік напав на поліцейського – поліція розшукує злочинця

16 грудня 2025, 13:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці Харківського районного управління поліції № 3 встановлюють особу чоловіка, причетного до скоєння злочину

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 15 грудня чоловік напав на поліцейського.

За цим фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про особу, зображену на фото, повідомити за телефонами: 063-631-81-79 або 095-784-96-65.

Нагадаємо, у Львові поліція затримала 41-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння поводився агресивно. Під час спроби патрульних заспокоїти зловмисника він дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя 26-річного поліцейського. Правоохоронець отримав хімічні опіки очей та обличчя.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
