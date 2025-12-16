У Харкові чоловік напав на поліцейського – поліція розшукує злочинця

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 15 грудня чоловік напав на поліцейського.

За цим фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про особу, зображену на фото, повідомити за телефонами: 063-631-81-79 або 095-784-96-65.

Нагадаємо, у Львові поліція затримала 41-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння поводився агресивно. Під час спроби патрульних заспокоїти зловмисника він дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя 26-річного поліцейського. Правоохоронець отримав хімічні опіки очей та обличчя.