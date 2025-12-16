15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 13:59

Окупанти атакували село на Харківщині: постраждали двоє дітей

16 грудня 2025, 13:59
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 16 грудня, росіяни за допомогою безпілотника атакували Близнюківську громаду Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в селі Червоне внаслідок удару двоє дівчат, 12 і 17 років, пережили гостру реакцію на стрес. Медичні працівники оперативно надали їм необхідну допомогу на місці.

Крім того, обстріл спричинив пожежу в приватному будинку. Екстрені служби ліквідували загоряння.

Нагадаємо, вночі 16 грудня ворог завдав удару безпілотником по центральній частині селища Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучання у місцевий будинок культури, який раніше вже був пошкоджений ворожими обстрілами, сталася пожежа на площі 1000 кв.м.

