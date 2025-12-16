Окупанти атакували село на Харківщині: постраждали двоє дітей
Сьогодні, 16 грудня, росіяни за допомогою безпілотника атакували Близнюківську громаду Харківської області
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, в селі Червоне внаслідок удару двоє дівчат, 12 і 17 років, пережили гостру реакцію на стрес. Медичні працівники оперативно надали їм необхідну допомогу на місці.
Крім того, обстріл спричинив пожежу в приватному будинку. Екстрені служби ліквідували загоряння.
Нагадаємо, вночі 16 грудня ворог завдав удару безпілотником по центральній частині селища Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучання у місцевий будинок культури, який раніше вже був пошкоджений ворожими обстрілами, сталася пожежа на площі 1000 кв.м.
