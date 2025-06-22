Близький до ОП бізнесмен Міндіч спробує переконати Чернишова повернутися в Україну, — ЗМІ

фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Відомий бізнесмен Тимур Міндіч, близький до Офісу Президента України, виїде за кордон для зустрічі з віцепрем’єр-міністром — міністром національної єдності Олексієм Чернишовим, аби переконати останнього повернутися з "відрядження"

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Дзеркало тижня, передає RegioNews.

За даними співрозмовників видання, Міндіч проситиме Чернишова повернутися в Україну до того терміну, який назвав президент Володимир Зеленський.

Зазначається, що "втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента і з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював".

"...аргументом для повернення віцепрем’єра в Україну буде чергова обіцянка того, що справа, яка є проти Чернишова у НАБУ, буде за схемою Татарова (відпрацьованій при колишньому генпрокурорі Венедиктовій) передана в інший, більш контрольований Банковою, правоохоронний орган. Тим самим Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалася у зв’язку із розслідуванням НАБУ", — інформує видання.

Напередодні про виїзд Міндіча за кордон повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його інформацією, бізнесмен покинув Україну 20 червня.

Справа Чернишова

Раніше "Українська правда" опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов добровільно не збирається повертатися в Україну.

Ця ситуація відбувається на тлі гучного ймовірного корупційного скандалу, що розгорнувся навколо міністра та його близького оточення. Декілька його наближених осіб вже отримали підозри та були затримані правоохоронцями.

Подейкують, що цей скандал намагатиметься зам'яти новий генпрокурор Руслан Кравченко, якого призначили напередодні поспіхом і з порушенням процедури.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ та САП 19 червня направили до Секретаріату Кабміну повістку для Олексія Чернишова. Його викликали для вручення підозри у понеділок, 23 червня.

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