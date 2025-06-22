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22 июня 2025, 11:01

Близкий к ОП бизнесмен Миндич попытается убедить Чернышева вернуться в Украину, — СМИ

22 июня 2025, 11:01
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фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov
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Известный бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Офису Президента Украины, выедет за границу для встречи с вице-премьер-министром — министром национального единства Алексеем Чернышевым, чтобы убедить последнего вернуться из "командировки"

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Зеркало недели, передает RegioNews.

По данным собеседников издания, Миндич будет просить Чернышева вернуться в Украину до того срока, который назвал президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что "бегство Чернышева существенно ударит по репутации президента и с Зеленским такой сценарий событий никто не обсуждал".

"...аргументом для возвращения вице-премьера в Украину будет очередное обещание того, что дело, которое есть против Чернышева в НАБУ, будет по схеме Татарова (отработанной при бывшему генпрокуроре Венедиктовой) передано в другой, более контролируемый Банковой, правоохранительный орган. Тем самым Чернышева выведут из опасности, которая сложилась в связи с расследованием НАБУ", - информирует издание.

Накануне о выезде Миндича за границу сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его информации, бизнесмен покинул Украину 20 июня.

Дело Чернышева

Ранее "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором говорится, что глава Министерства национального единства Алексей Чернышев добровольно не собирается возвращаться в Украину.

Эта ситуация происходит на фоне громкого, вероятно, коррупционного скандала, развернувшегося вокруг министра и его близкого окружения. Несколько его приближенных лиц уже получили подозрения и были задержаны правоохранителями.

Поговаривают, что этот скандал будет пытаться замять новый генпрокурор Руслан Кравченко, назначенный накануне наспех и с нарушением процедуры.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ и САП 19 июня направили в Секретариат Кабмина повестку для Алексея Чернышева. Его вызвали для вручения подозрения в понедельник, 23 июня.

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