Жумадилов начал работу на должности главы Агентства оборонных закупок

фото: facebook.com/arsen.zhumadilov

Об этом глава Агентства, назначенный на должность на фоне скандала в АОЗ, сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня он уже познакомился с руководящим составом АОЗ. В то же время, он остается руководителем Государственного оператора тыла.

"Приступил к временному исполнению обязанностей генерального директора Агентства оборонных закупок. Речь не об амбициях - у ВСУ нет времени на ожидание, когда институты не работают должным образом. Обидно, что такой выбор в принципе возник, но между формой и содержанием при данных обстоятельствах я выбираю содержание. Впереди много работы", - говорится в сообщении.

Среди задач он выделил:

упрощение процессов, в частности, за счет уборки лишних согласований и утверждений со стороны МОУ и ГШ;

углубление сотрудничества с внешними рынками;

синхронизация всех структурных подразделений вокруг общих целей;

цифровизация основных процессов;

внедрение гибких инструментов управления контрактами, позволяющих быстро реагировать на ненадлежащее исполнение обязательств поставщиками.

"Перечень далеко не исчерпывающий. Основная цель - полное и своевременное обеспечение потребностей ВСУ.

При этом я остаюсь в должности генерального директора ГОТ. В течение года мы выстраивали процессы так, чтобы институт был устойчивым и эффективно выполнял свою миссию. Все процессы настроены, ответственные должностные лица - профессиональные специалисты, команда работает согласно принятым целевым показателям", - заверил Арсен Жумадилов.

Напомним, вчера, 26 января, руководителя госпредприятия "Государственный оператор тыла" Арсена Жумадилова назначили директором АОЗ вместо Марины Безруковой.

Подробности скандала вокруг Агентства оборонных закупок

24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что директором Агентства оборонных закупок будет назначен Жумадилова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлит. Это решение Умеров мотивировал провалом закупки боеприпасов и "сливами" контрактов.

На следующий день, 25 января, в Агентстве оборонных закупок заявили о давлении на их наблюдательный совет. Там напомнили, что 23 января заключили дополнительное соглашение о продлении действия контракта с действующим директором и это решение было принято единогласно. Поэтому, как заявили в ведомстве, АОЗ продолжит работать под руководством Марины Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет.

"В этих обстоятельствах предварительное анонсирование нового руководителя Агентства является прямым проявлением давления на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим"", - отмечается в сообщении.

В Агентстве также подчеркнули, что подобные действия Минобороны являются "беспрецедентным нарушением всех предварительных договоренностей между Министерством обороны и гражданским обществом и международными партнерами".

Руководитель ДОТ Арсен Жумадилов согласился возглавить АОЗ, при этом оставшись на своем нынешнем посту. Со своей стороны Безрукова обвинила министра в "изнасиловании всех реформ" и отказалась уйти с должности. А ряд украинских активистов и политиков призвали самого Умерова подать в отставку, в частности "Центр противодействия коррупции", народный депутат Марьяна Безуглая, глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны на фоне скандала между Умеровым и руководством АОЗ выступил с заявлением, что объединение двух предприятий Министерства обороны – Агентства оборонных закупок, которое занимается закупкой оружия для ВСУ, и Государственного оператора тыла, обеспечивающего тыловые нужды войска – является неприемлемым и фактически вредит обороноспособности Украины.