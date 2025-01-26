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26 січня 2025, 18:01

В Агенції оборонних закупівель на тлі скандалу призначено нового директора

26 січня 2025, 18:01
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фото: Facebook
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Керівника держпідприємства "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова призначили керівником Агенції оборонних закупівель замість Марини Безрукової

Про це свідчить інформація на сайтах Youcontrol та "Опендатабот", які працюють з даними із реєстрів, передає RegioNews.

Жумаділов вказаний як генеральний директор та уповноважена особа підприємства.

Подробиці скандалу навколо Агенції оборонних закупівель

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Жумаділова, а контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжить. Це рішення Умєров мотивував провалом закупівлі боєприпасів та "зливами" контрактів.

Наступного дня, 25 січня, у Агентстві оборонних закупівель заявили про тиск на їхню наглядову раду. Там нагадали, що 23 січня уклали додаткову угоду про продовження дії контракту з чинною директоркою і це рішення було ухвалене одноголосно. Тому, як заявили у відомстві, АОЗ продовжить працювати під керівництвом Марини Безрукової, адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада.

"У цих обставинах попереднє анонсування нібито нового керівника Агенції є прямим проявом тиску на Наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на "ручний режим”", - наголошується у повідомленні.

В Агенції також наголосили, що подібні дії Міноборони є "безпрецедентним порушенням всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами".

Керівник ДОТ Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ, при цьому залишившись на своїй нинішній посаді. Зі свого боку Безрукова звинуватила міністра у "зґвалтуванні всіх реформ" та відмовилася піти з посади. А низка українських активістів і політиків закликали самого Умєрова подати у відставку, зокрема "Центр протидії корупції", народна депутатка Мар’яна Безугла, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони на фоні скандалу між Умєровим й керівництвом АОЗ виступила з заявою, що об'єднання двох підприємств Міністерства оборони – Агенції оборонних закупівель, яка займається закупівлею зброї для ЗСУ, та Державного оператора тилу, який забезпечує тилові потреби війська – є неприйнятним і фактично шкодить обороноздатності України.

призначення Міноборони Умєров Рустем Арсен Жумаділов Агенція оборонних закупівель
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