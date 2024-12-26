Арсенал ЗСУ поповнив всепогодний авіаційний комплекс "Щедрик"

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик". Він виконує завдання зі спостереження за діями ворога на полі бою. "Щедрик" працює як вдень, так і вночі

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що новітній комплекс "Щедрик" вітчизняного виробництва складається зі станції управління і дистанційно-керованих літальних апаратів. Вони оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.

"Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комплекс "Щедрик" може виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку. Заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ отримали бойовий модуль-кулемет "Wolly" та універсальний наземний роботизований комплекс "CRAB-LS" українського виробництва для логістики та евакуації.

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Раніше повідомлялося, що в листопаді арсенал ЗСУ поповнили понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки.

Як відомо, нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов український бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Раніше Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва "Пернач".