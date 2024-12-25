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25 грудня 2024, 02:20

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили штурм росіян на мотоциклах

25 грудня 2024, 02:20
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фото: ДПСУ
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Прикордонники бригади "Помста" продовжують захищати Сіверськ Донецької області та відбивати російські атаки. Захисники влучно відпрацьовують по загарбникам безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Російські загарбники, скориставшись хмарною погодою, намагалися просунутися малими групами до переднього краю оборони, використовуючи мототранспорт. Завдяки високоточним скидам з БпЛА ворог зазнав значних втрат: знищено 8 окупантів та кілька мотоциклів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій області прикордонники бригади "Помста" відбили одну з найбільших за останні кілька місяців атак РФ. Окупанти за підтримки бронетехніки та піхоти намагалися прорватися до Сіверська одразу на кількох флангах напрямку.

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