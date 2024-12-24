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На озброєння ЗСУ надійшов бойовий модуль-кулемет "Wolly"
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24 грудня 2024, 07:40

На озброєння ЗСУ надійшов бойовий модуль-кулемет "Wolly"

24 грудня 2024, 07:40
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно керований бойовий модуль "Wolly" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що новітній комплекс "Wolly" оснащується кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм із боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

"Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комплекс "Wolly" зручно транспортувати. Модуль відносно легкий:, тому до місця встановлення його може доставити одна людина. Водночас заряду акумуляторів вистачає на кілька днів бойової роботи.

Нагадаємо, ЗСУ отримали універсальний наземний роботизований комплекс "CRAB-LS" українського виробництва для логістики та евакуації.

Також на озброєння ЗСУ надійшов український робот-кулемет "Droid TW 12.7".

Раніше повідомлялося, що в листопаді арсенал ЗСУ поповнили понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки.

Як відомо, нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов український бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Раніше Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва "Пернач".

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