Арсенал ВСУ пополнил всепогодный авиационный комплекс "Щедрик"
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Щедрик". Он выполняет задачи по наблюдению за действиями врага в поле боя. "Щедрик" работает как днем, так и ночью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве отметили, что новейший комплекс "Щедрик" отечественного производства состоит из станции управления и дистанционно управляемых летательных аппаратов. Они оснащаются бесшумными электрическими двигателями и имеют повышенную стойкость к воздействию радиоэлектронных помех.
"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодоступной высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс "Щедрик" может выполнять задания во время сильного ветра, в мороз и жару. Заряда аккумуляторов хватает на длительное время непрерывной работы.
Напомним, что недавно ВСУ получили боевой модуль-пулемет "Wolly" и универсальный наземный роботизированный комплекс "CRAB-LS" украинского производства для логистики и эвакуации.
Также на вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7".
Ранее сообщалось, что в ноябре арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники.
Недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".
Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".