Арсенал ВСУ пополнил всепогодный авиационный комплекс "Щедрик"

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Щедрик". Он выполняет задачи по наблюдению за действиями врага в поле боя. "Щедрик" работает как днем, так и ночью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что новейший комплекс "Щедрик" отечественного производства состоит из станции управления и дистанционно управляемых летательных аппаратов. Они оснащаются бесшумными электрическими двигателями и имеют повышенную стойкость к воздействию радиоэлектронных помех.

"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодоступной высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс "Щедрик" может выполнять задания во время сильного ветра, в мороз и жару. Заряда аккумуляторов хватает на длительное время непрерывной работы.

Напомним, что недавно ВСУ получили боевой модуль-пулемет "Wolly" и универсальный наземный роботизированный комплекс "CRAB-LS" украинского производства для логистики и эвакуации.

Также на вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7".

Ранее сообщалось, что в ноябре арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники.

Недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".