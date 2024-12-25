На Курщині ЗСУ уразили пункт управління російських морпіхів

ілюстративне фото: СтратКом ЗСУ / Facebook

У ніч на 25 грудня Сили оборони України завдали ракетного удару по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Льгов Курської області. Російські війська зазнали втрат

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СтратКом ЗСУ.

В Управлінні стратегічних комунікацій заявили, що пункт управління 810-ї ОБрМП розміщувався в покинутій цивільній будівлі у Льгові. За попередніми даними, по росіянам відпрацював HIMARS.

"У Льгові на Курщині після удару по ПУ 810 бригади ворог поніс втрати офіцерського складу", – прокоментував ураження ворожих військ керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо, минулого тижня воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували півсотні північнокорейських військових у Курській області Росії. Також десятки солдат із Північної Кореї дістали поранення.