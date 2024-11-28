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28 листопада 2024, 05:05

На озброєння ЗСУ надійшов український бронетранспортер "Oncilla-Shturm"

28 листопада 2024, 05:05
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Ця бронемашина вітчизняного виробництва призначена для виконання широкого спектра завдань

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Бронетранспортер вміщує трьох членів екіпажу і шістьох стрільців. Машина оснащена автоматичною коробкою передач та потужним турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики. Запасу пального їй вистачає на понад 700 км шляху.

"Броня та конструктивна особливість "Oncilla-Shturm" забезпечують захист екіпажу та десанту під час обстрілу зі стрілецької зброї, уламків і наїзду на вибухонебезпечні предмети", – повідомили в Міноборони.

Зазначається, що стандартне обладнання бронетранспортера включає автоматичну систему підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма, систему кондиціонування повітря з додатковою функцією обігріву, автоматичну систему пожежогасіння, фільтровентиляційну систему, лебідку. Озброєння машини – це дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом.

Бронетранспортер "Oncilla-Shturm" може виготовлятися у кількох модифікаціях.

Нагадаємо, Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва "Пернач".

Раніше Міноборони кодифікувало та допустило до постачання мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун". Дрон збудований за літаковою схемою.

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