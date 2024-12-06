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06 грудня 2024, 14:10

За місяць арсенал ЗСУ поповнили понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки

06 грудня 2024, 14:10
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фото: Міністерство оборони України
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У листопаді Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ понад 120 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Близько 90% з них – нові зразки зброї та техніки української розробки

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У переліку кодифікованих новинок ОВТ у листопаді найбільше:

  • безпілотних авіаційних комплексів;
  • боєприпасів (переважно БПЛА);
  • інженерних засобів;
  • засобів РЕБ/РЕР та зв’язку.

Також у переліку новинок ОВТ, які допустили до застосування впродовж листопада, є нові мобільні реактивні установки (для окремих підрозділів Сил оборони), новий бронебійний патрон і санітарно-евакуаційний бронеавтомобіль вітчизняного виробництва.

У відомстві зазначають, що така кількість нових кодифікованих зразків ОВТ упродовж лише одного місяця свідчить про значну динаміку розробок озброєння в Україні за окремими номенклатурами.

Нагадаємо, Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості. У виробництві дронів-ракет "Паляниця" також є просування

Як відомо, нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов український бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Раніше Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва "Пернач".

Також Міноборони кодифікувало до постачання Силам оборони мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун".Дрон збудований за літаковою схемою.

війна військова техніка зброя Міноборони ЗСУ Боєприпаси БПЛА
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