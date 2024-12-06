За місяць арсенал ЗСУ поповнили понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки
У листопаді Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ понад 120 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Близько 90% з них – нові зразки зброї та техніки української розробки
Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
У переліку кодифікованих новинок ОВТ у листопаді найбільше:
- безпілотних авіаційних комплексів;
- боєприпасів (переважно БПЛА);
- інженерних засобів;
- засобів РЕБ/РЕР та зв’язку.
Також у переліку новинок ОВТ, які допустили до застосування впродовж листопада, є нові мобільні реактивні установки (для окремих підрозділів Сил оборони), новий бронебійний патрон і санітарно-евакуаційний бронеавтомобіль вітчизняного виробництва.
У відомстві зазначають, що така кількість нових кодифікованих зразків ОВТ упродовж лише одного місяця свідчить про значну динаміку розробок озброєння в Україні за окремими номенклатурами.
Нагадаємо, Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості. У виробництві дронів-ракет "Паляниця" також є просування
Як відомо, нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов український бронетранспортер "Oncilla-Shturm".
Раніше Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва "Пернач".
Також Міноборони кодифікувало до постачання Силам оборони мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун".Дрон збудований за літаковою схемою.