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25 грудня 2024, 04:30

Україна створює ракету "Трембіта", яка здатна бити по Москві

25 грудня 2024, 04:30
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фото: economist.com
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Українські інженери-волонтери працюють над створенням нової крилатої ракети під назвою "Трембіта", яка зможе досягати Москви. Розробка вже перебуває на завершальному етапі випробувань, і серійне виробництво планують розпочати найближчим часом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на британське видання The Economist.

"Трембіта" використовує вдосконалену версію імпульсного реактивного двигуна, який вперше застосовувався на німецьких ракетах V-1 під час Другої світової війни. У базовій версії ракета здатна долати до 200 км зі швидкістю 400 км/год, але розробники працюють над модифікацією, яка дозволить їй досягати значно більших відстаней, включно зі столицею РФ.

Проєкт "Трембіта" виник як відповідь на обмеження, з якими стикається Україна щодо використання іноземних ракет великої дальності. Завдяки низькій вартості виробництва та високій мобільності нова ракета може стати ефективним засобом виснаження протиповітряної оборони противника. Одна "Трембіта" з боєголовкою вагою 20-30 кг коштує лише 15 тисяч доларів, а її приманкова версія — всього 3 тисячі доларів.

Ця розробка є частиною загальних зусиль України з розвитку власної оборонної промисловості, спрямованих на зменшення залежності від іноземної допомоги. "Трембіта" покликана змінити ситуацію, дозволяючи Україні завдавати точних ударів по стратегічних об'єктах на території противника, навіть у глибині його тилу.

У матеріалі The Economist зазначається, що знадобиться щонайменше рік для того, щоб виробляти ракети в кількості, які б серйозно загрожували РФ.

Нагадаємо, Україна вже має лазерну зброю "Тризуб", яка здатна збивати ворожі повітряні цілі на висоті понад 2 км, серед яких і літаки.

Як відомо, 6 грудня Сили оборони отримали першу партію новітніх дронів-ракет "Пекло". Ця зброя вітчизняного виробництва вже має підтверджене бойове застосування.

Нещодавно Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості. У виробництві дронів-ракет "Паляниця" також є просування.

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