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10 грудня 2024, 06:10

На озброєння ЗСУ надійшов український робот-кулемет "Droid TW 12.7"

10 грудня 2024, 06:10
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7. Він дістав назву "Droid TW 12.7"

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві наголосили, що в умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою.

"Комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань", – повідомили в Міноборони.

Характеристики Droid TW 12.7:

  • кулемет калібру 12.7 мм;

  • гусенична платформа для найскладніших умов;

  • дистанційне управління через планшет;

  • ⁠працює на цифровому звʼязку.

Нагадаємо, 6 грудня Сили оборони отримали першу партію новітніх дронів-ракет "Пекло". Ця зброя вітчизняного виробництва вже має підтверджене бойове застосування.

Нещодавно Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості. У виробництві дронів-ракет "Паляниця" також є просування.

Раніше повідомлялося, що в листопаді арсенал ЗСУ поповнили понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки.

Як відомо, нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов український бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Раніше Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва "Пернач".

Також Міноборони кодифікувало до постачання Силам оборони мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун". Дрон збудований за літаковою схемою.

озброєння війна зброя Міноборони ЗСУ дрон роботи кулемет
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