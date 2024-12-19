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19 грудня 2024, 05:30

ЗСУ отримали роботизований транспортер-всюдихід для логістики та евакуації "CRAB-LS"

19 грудня 2024, 05:30
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ універсальний наземний роботизований комплекс "CRAB-LS" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що новітній комплекс має безшумний високотяговий електричний двигун, всюдихідні шини, що дозволяють долати піщані насипи, болотисті ділянки, неглибокі рови та перешкоди.

"CRAB-LS призначений для виконання завдань насамперед логістичного забезпечення – доставка на позиції необхідних засобів, боєприпасів, спорядження та для евакуації поранених. Також його можна використовувати для встановлення бойових модулів і як транспортер у небезпечних зонах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботизований комплекс "CRAB-LS" вже виконує різні завдання для Сил оборони. За його допомогою евакуювали десятки поранених і доставили десятки тонн вантажів (боєкомплекти, провізію) у районі інтенсивних бойових дій, чим зберегли життя не одного військового. Також платформу застосовували як наземний дрон-камікадзе.

Нагадаємо, на озброєння ЗСУ надійшов український робот-кулемет "Droid TW 12.7".

Раніше повідомлялося, що в листопаді арсенал ЗСУ поповнили понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки.

Як відомо, нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов український бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Раніше Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва "Пернач".

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